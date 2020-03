¿Cómo utiliza el virus la clase dominante y las grandes empresas para sus intereses, y qué deberíamos exigir?

Declaración del Ejecutivo Internacional de la Alternativa Socialista Internacional (ASI) – 4 de marzo de 2020. Artículo original en inglés aquí.

El Covid-19 ha llegado a todos los continentes. Hasta ahora no está claro cuánto tiempo durará la crisis, cuántos se verán afectados y cuántos morirán. El efecto que está teniendo en la economía mundial ya se está haciendo evidente con el colapso de las bolsas de valores y las empresas que despiden a la gente. Se está extendiendo un sentimiento de pánico que obliga a los gobiernos a actuar.

Una verdadera amenaza

El Covid-19 representa una amenaza real. Se trata de un virus muy agresivo que, al parecer, tiene una tasa de mortalidad más elevada que la “gripe normal”, y que afecta especialmente a los pacientes de edad avanzada y a los pacientes debilitados. Los sistemas de salud de los países capitalistas avanzados no están suficientemente preparados para ello, pero en los países sujetos al neocolonialismo, un brote puede convertirse en una pesadilla.

Las personas mueren principalmente por el virus, pero un número significativo de ellas ha muerto debido a las debilidades del sistema de salud. Incluso en los países capitalistas avanzados, los efectos de decenios de recortes neoliberales han creado una situación en la que hay muy pocas camas de hospital, el personal está sobrecargado, las estructuras de pruebas son inadecuadas y hay una falta de apoyo técnico y médico para los infectados. En los países en desarrollo, nunca han existido sistemas de salud adecuados.

El Covid-19 es una pandemia de facto, aunque debido a las técnicas médicas modernas no es tan grave como la gripe española que mató a unos 50 millones de personas hace casi 100 años. Pero si se propaga aún más, si millones de personas están infectadas, si los gobiernos siguen sin reaccionar adecuadamente, entonces tiene el potencial de producir graves consecuencias. Después de que la economía se haya quedado al borde del precipicio durante algún tiempo, el Covid-19 también podría ser el detonante que empuje la economía mundial hacia la próxima recesión.

También puede tener graves efectos políticos. El sistema capitalista, y con él la democracia burguesa, están en profunda crisis desde que la clase dominante se mostró incapaz de resolver la crisis económica después de 2007. Desde entonces, la situación política en todas las partes del mundo se caracteriza por la inestabilidad, con gobiernos que cambian rápidamente y la aparición de “nuevos” políticos que proponen medidas populistas para superar la profunda desconfianza mientras tratan de restablecer la estabilidad. El año 2019 fue un año en el que la clase dominante de todo el planeta se vio sacudida por levantamientos, protestas masivas, revueltas y movimientos revolucionarios – estallidos de descontento contra el sistema político y económico. Una pandemia podría perturbar estos movimientos, pero también podría dar lugar a nuevas olas de protesta, ya que la élite gobernante demuestra una vez más que no puede resolver estos problemas. Esto podría desarrollarse muy rápidamente, como en Irán. Pero con la naturaleza de esta crisis – un virus que se transmite de una persona a otra – existe el peligro de que la ira y el miedo puedan conducir al aislamiento, el racismo y la separación antes de que se desarrolle la protesta colectiva. Esto hace que sea aún más importante que los socialistas revolucionarios expliquemos las raíces de la crisis y también que hagamos propuestas y demandas concretas sobre cómo afrontar la situación.

La falta de intervención temprana y la justificación de los bloqueos

A pesar de lo que dicen muchas voces del “establishment”, la gestión inicial del brote en Wuhan por parte de las autoridades chinas fue un fracaso catastrófico. Las primeras infecciones ocurrieron a principios de diciembre del año pasado y la nueva variante del coronavirus, Covid-19, fue identificada el 7 de enero de este año. El análisis genético mostró que era notablemente similar al coronavirus del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo), que tuvo una asombrosa tasa de mortalidad de alrededor del 10% en el brote de 2003. En lugar de tomar esto como una advertencia y comenzar a contener el brote mientras aún estaba localizado, las autoridades decidieron ignorarlo y silenciar a los científicos y periodistas críticos que trataban de alertar al público – siendo el destino del difunto doctor Li Wenliang el ejemplo más notorio de esta política.

En ese momento, al principio del brote, probablemente habría sido posible detenerlo trazando la cadena de infección y aislando a los individuos en riesgo, al tiempo que se informaba al público distribuyendo máscaras faciales e instalando desinfectantes antivirales en lugares públicos. Pero el gobierno chino tardó más de dos semanas en darse cuenta de que ya no podía ocultar el problema, así que el 23 de enero impuso el bloqueo de Hubei, restringiendo los derechos humanos básicos de 60 millones de personas en esa zona.

Si bien no nos oponemos fundamentalmente a restringir el derecho a viajar durante un brote peligroso, criticamos al régimen por no haber tomado ninguna medida antes de esta drástica restricción y por la forma en que se decidió y aplicó. También hay que subrayar que, según la información filtrada, las condiciones del bloqueo son horribles para los afectados: muchos trabajadores tienen licencia sin sueldo, las instalaciones de cuarentena consisten en cientos de camas contiguas con instalaciones sanitarias limitadas, las necesidades básicas como la alimentación y el agua no se satisfacen adecuadamente, y el personal trabaja en condiciones insoportables.

En los países capitalistas avanzados, vemos que los políticos minimizan los peligros del brote, al tiempo que hacen hincapié en que están bien preparados, lo que en la mayoría de los casos no es cierto. Dada la desconfianza que ya existe en la élite gobernante, muchas personas sienten que hay algo malo en este enfoque, que fomenta reacciones de pánico como el almacenamiento de mercancías. Si no se organiza una respuesta adecuada y temprana, existe el peligro de que más adelante haya que introducir medidas más extremas para hacer frente al brote, como ya se ha visto en Italia con bloqueos locales y restricciones del derecho de huelga.

Información y democracia

Si antes los cínicos magnates de la prensa afirmaban que “el sexo vende periódicos”, ahora parecen pensar que “el pánico vende”. Por el momento, hay dos problemas contradictorios: mientras que los regímenes no informan correctamente a la población, los medios de comunicación se apoderan de los detalles más pequeños para ayudar a crear pánico. En China está claro que un médico, Li Wenliang, que trabajaba en Wuhan, había advertido sobre el coronavirus antes de que empezara a extenderse, pero fue ignorado y acosado por el régimen. El régimen, utilizando sus métodos habituales de censura y represión, trató de aislar el problema, pero ese intento fue contraproducente. Más tarde, se dio un giro de 180 grados, y millones de personas fueron puestas en cuarentena.

Estas medidas draconianas adoptadas por el régimen chino fueron bien recibidas por los gobiernos de todo el mundo, e incluso hay un sentimiento de “bueno, en tal situación se necesitan al menos elementos de dictadura para hacer frente a la situación”. Se trata de una tendencia peligrosa, que comenzó a surgir con la introducción del “estado de emergencia climática” y las “leyes antiterroristas”, que se utilizan para justificar la limitación de los derechos democráticos. Si bien es cierto que en una situación de pandemia deben adoptarse medidas rápidas y, a veces, restrictivas, ello no significa que deba hacerse de manera antidemocrática y dictatorial.

Esas medidas se adoptan para asegurar que la clase dirigente conserve su poder, y no hay garantía de que esas medidas ad hoc no se mantengan durante mucho tiempo después de que la crisis haya terminado. Se justifican con el argumento de que la clase obrera común no entiende lo que está sucediendo y es incapaz de encontrar soluciones. Ambas cosas están lejos de ser verdad.

En Iraq, ante el colapso del sistema de salud, los manifestantes han distribuido folletos y dado conferencias sobre la prevención del coronavirus, y las clínicas improvisadas erigidas hace meses para atender a los manifestantes heridos por la represión policial están repartiendo ahora gratuitamente máscaras, guantes y desinfectantes médicos. Voluntarios vestidos con ropa de riesgo biológico toman la temperatura de los manifestantes alineados en líneas organizadas. Esto muestra un pequeño vistazo de lo que sería posible a mayor escala si la respuesta al virus se organizara democráticamente desde abajo, basada en la solidaridad de los trabajadores, en lugar de estar dictada por el beneficio, el prestigio y el poder de las elites.

Nuestras demandas

Como primer paso, necesitamos una amplia distribución de información basada en la ciencia, utilizando todos los canales de los medios de comunicación. Los verdaderos expertos médicos y científicos, independientes de las empresas y de las élites políticas, deberían dar consejos sobre cómo mantener los riesgos de infección y propagación lo más bajo posible.

Esta información debe distribuirse gratuitamente, incluso por los medios de comunicación privados, sin pago de espacio o tiempo de impresión y en todos los idiomas necesarios para llegar a todos los sectores de la sociedad.

Todo medio de comunicación que difunda información errónea, calumnias racistas, teorías de conspiración o que exija un pago debe ser asumido inmediatamente por el público y los trabajadores. ¡Esto muestra la necesidad de medios de la clase trabajadora independientes!

La información debe distribuirse ampliamente en los lugares de trabajo, universidades y escuelas durante el tiempo de trabajo o de estudio.

Las decisiones sobre las medidas necesarias que deben aplicarse y su gestión deben ser tomadas por estructuras democráticas de trabajadores, representantes del movimiento obrero y de la población local, guiadas por la opinión de expertos médicos.

Prevención

Las medidas gubernamentales, como la toma de temperatura en los aeropuertos, que son más o menos inútiles porque se puede transportar el virus sin fiebre ni otros síntomas, se adoptan en un intento de demostrar que “se está haciendo algo” y de disimular su incapacidad para hacer las inversiones necesarias en más personal y recursos médicos. En su mayoría, no han introducido un programa de pruebas tempranas para rastrear las cadenas de infección e implementar formas efectivas de bloquearlas. También utilizan la amenaza para promover sus intereses políticos, como en Italia, donde se prohibieron las huelgas utilizando el Covid-19 como argumento para esta medida antidemocrática.

Al mismo tiempo, se presiona a las personas para que vayan a trabajar aunque se sientan mal por miedo a perder sus salarios, o incluso sus empleos. Recientemente, un trabajador de la fábrica alemana VW en Wolfsburg fue a trabajar aunque se sintió enfermo, y luego murió. La dirección obligó a sus colegas a seguir trabajando junto a su cuerpo para evitar detener la línea de producción. Algunas empresas, como las aerolíneas, están tratando de utilizar el virus para resolver problemas económicos anteriores haciendo que la fuerza de trabajo pague, despidiendo a personas, dándoles horario reducido, enviandolos a permisos no pagados y recortando los salarios.

En sus intentos por limitar la propagación del virus, los gobiernos utilizan medidas que afectan al público, pero dejan las consecuencias para los individuos, que tienen que hacerlo y a menudo no pueden permitirse pagar. Exigimos un enfoque diferente: la salud de todos es una responsabilidad pública y, por lo tanto, debe ser organizada y financiada por la sociedad en su conjunto.

Nuestras demandas

Se deben proporcionar instalaciones para el lavado adecuado de las manos, la desinfección y todo lo que sea necesario y útil, y el material debe distribuirse gratuitamente.

El hecho de que las empresas intenten beneficiarse de la necesidad de las personas de proteger su salud muestra la perversión absoluta del sistema capitalista, por lo que estas empresas deben ser asumidas y dirigidas hacia las necesidades de la sociedad. Esto permitiría adaptar o aumentar la producción entre empresas que productos similares.

Los propios trabajadores saben cómo se organiza la producción, qué productos son útiles y necesarios y pueden ser fácilmente reemplazados, y cómo se puede adaptar la producción para proporcionar urgentemente cualquier suministro de emergencia necesario. Para ello, la producción debe ser administrada y controlada por organismos elegidos democráticamente por los propios trabajadores.

Las máscaras y otros artículos necesarios para la protección, especialmente de los trabajadores de la salud, deben suministrarse gratuitamente y en las cantidades necesarias.

Algunas empresas ya sostienen que las existencias son bajas, sólo para vender a precios más altos. Esto subraya por qué es necesario que la industria esté bajo el control y la dirección de representantes electos de la población, de los propios trabajadores de la empresa y del movimiento obrero en general.

El carácter esquizofrénico de los gobiernos burgueses se revela cuando cierran grandes eventos como el Carnaval de Venecia y los eventos deportivos. Los expertos médicos comentan que esto sólo representa más tiempo de permanencia en espacios cerrados, como bares, donde la transmisión es aún más fácil.

Al mismo tiempo, se sigue esperando que la gente viaje al trabajo todos los días, a menudo utilizando el transporte público, para mantener la economía en funcionamiento y los beneficios fluyendo. Si es necesario reducir el riesgo de propagación, el primer paso debería ser reducir la obligación de trabajar a aquellos trabajos que realmente se necesitan y, si es posible, permitir el trabajo en casa.

Se deben aplicar medidas para garantizar que ningún trabajador pierda su salario, ya sea que trabaje o no. Se necesitan medidas especiales para complementar los ingresos de los trabajadores con salarios bajos, ya que no tienen recursos para gastos adicionales.

Si las escuelas y guarderías tienen que cerrarse, entonces los padres tienen que ser liberados del pago completo – importante no sólo para proteger los derechos de los trabajadores, sino también para evitar la formación de grupos informales de niños, organizados porque los padres no pueden quedarse en casa. Observar las medidas de higiene necesarias entre los grupos de niños pequeños es prácticamente imposible.

Si las empresas argumentan que no pueden pagar, como primer paso sus cuentas deberían estar abiertas al escrutinio público para ver si esto es cierto, y las que no pueden pagar deberían ser asumidas por el público y gestionadas bajo el control y la gestión propios de los trabajadores.

Cuando se apliquen restricciones a los viajes, no deben ir a expensas de la clase trabajadora: si la gente tiene que cancelar o cambiar los viajes reservados, debe ser compensada totalmente por las pérdidas o cualquier otro coste adicional.

Los debates y decisiones sobre las cuarentenas necesarias, sobre la continuación de la producción y sobre las medidas que deben adoptarse para reducir la propagación del virus deben ser realizados por comités de expertos en materia de salud organizados y administrados democráticamente, por la comunidad local y por los trabajadores de la zona. No deben dejarse en manos del gobierno burgués que representa las necesidades de la clase capitalista.

En las regiones en que la cuarentena es necesaria, la distribución de alimentos y otros artículos necesarios debe ser organizada públicamente por comités elegidos democráticamente para evitar una situación en la que los que tienen más dinero sean “servidos” mejor que otros.

Servicios sanitarios

La mortalidad del Covid-19 está fuertemente vinculada a la calidad del sector de la salud. En los países con sistemas de salud débiles o sin servicio de salud pública, morirán más personas. En Irán, el país con el mayor número de muertes fuera de China, la respuesta a la epidemia se ha visto obstaculizada por la inacción, las mentiras y la corrupción del régimen, pero también por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, que han reducido el acceso a los suministros médicos básicos y restringido las importaciones de equipos de diagnóstico de coronavirus.

Pero también en los países capitalistas avanzados habrá enormes problemas debido a la falta de recursos. En Austria se encontró un paciente mayor infectado con Covid-19 sólo después de haber estado hospitalizado durante 10 días, sufriendo de “gripe”. En Italia, la situación muestra lo grave, peligroso y obtuso que ha sido el proceso de desmantelamiento de la salud pública llevado a cabo en los últimos años por las principales fuerzas políticas del país. Con la ayuda de los ataques neoliberales y el regionalismo federalista, en los últimos veinte años se ha producido el desmantelamiento de la salud pública, que se ha visto privada de recursos, destrozada, demolida y dividida en numerosos servicios sanitarios regionales autónomos, sin las competencias y el impacto que debería tener un Servicio Nacional de Salud unificado de un Estado moderno.

El mejoramiento de la ciencia y la tecnología médicas ha reducido la necesidad de tratamientos a largo plazo en los hospitales. Pero en todas partes este argumento se ha utilizado para ir demasiado lejos en esta dirección con el fin de reducir el gasto en salud. Los llamados especialistas han exigido la reducción de las camas y del personal de los hospitales para hacerlos más eficientes o, como en muchos casos, la privatización de partes clave del sector de la salud con fines de lucro. Esto ha llevado a condiciones de trabajo agotadoras en los hospitales y a la falta de recursos para un tratamiento decente, incluso en tiempos “normales”. Ahora la pandemia amenaza con crear condiciones extremas, y todo el sistema de salud se encuentra al límite.

Nuestras demandas

Como primer paso, todos los trabajadores de la salud deberían ser liberados de trabajos que no estén directamente relacionados con la atención, como la administración y la documentación innecesarias. Esto liberaría inmediatamente entre el 20 y el 30% de los recursos adicionales.

Se debería emplear a más trabajadores de la salud con las máximas medidas de seguridad y una remuneración adecuada, y debería permanecer más personal después de la epidemia, para reducir las horas de trabajo en el sector de la atención de la salud de manera permanente. Aunque se necesita más personal, rechazamos el trabajo forzoso y defendemos el derecho del trabajador sanitario a negar el trabajo extra o el trabajo doble. La historia ha demostrado cómo las personas desinteresadas están dispuestas incluso a poner sus propias vidas en peligro en tiempos de guerra, catástrofe o enfermedad.

En tiempos de enfermedad, y de hecho en todo momento, no hay lugar para la competencia en el sector de la salud. Donde hay hospitales o clínicas, tienen que cooperar en beneficio de la sociedad. Todas las clínicas privadas y centros de salud deben ofrecer tratamiento gratuito para el virus Covid-19 a todo aquel que lo solicite.

No debería haber ningún límite para el acceso al tratamiento médico en ningún lugar. Miles de millones de personas en todo el planeta no pueden permitirse un seguro médico. Incluso en el país más rico del planeta, los EE.UU., no hay un servicio de salud universal. Todos los medicamentos y tratamientos necesarios para tratar el Covid-19 deben ser proporcionados y pagados por el estado.

Se debe poner fin inmediatamente a todas las sanciones económicas contra Irán y otros países, así como a todas las medidas que restrinjan la circulación de equipo médico en las zonas afectadas. En una situación de pandemia, es evidente que no sólo las sanciones son inhumanas, sino que además constituyen una amenaza para toda la sociedad, ya que las personas infectadas pero no tratadas sólo propagarán más el virus.

La salud es un derecho humano y nunca debe ser entregada a un mercado orientado al beneficio. Las instituciones sanitarias privatizadas y privadas deberían (re)nacionalizarse inmediatamente. En un sistema de salud nacionalizado y organizado democráticamente toda la información se comparte, el material se distribuye de la manera más eficaz y los pacientes son tratados de manera equitativa y efectiva.

Investigación e industria farmacéutica

Como todo lo demás en el capitalismo, la salud y la investigación son mercancías. Pero no son sólo algunas empresas dudosas las que obtienen beneficios adicionales especulando con máscaras y otros suministros médicos, sino toda la industria farmacéutica. En 2019, las 10 principales compañías farmacéuticas aumentaron sus beneficios en un 7% hasta un total de 138.000 millones de dólares. La compañía que primero produzca una vacuna o incluso un fármaco para el Covid-19 hará una fortuna. Así que mientras los equipos de científicos trabajan con las drogas, las empresas no comparten información y los resultados de la investigación se mantienen en secreto. ¡Lo mismo se aplica a otras enfermedades graves! El beneficio para unos pocos es más importante que la vida para muchos.

El brote de Covid-19 muestra claramente los problemas de la producción centralizada de medicamentos para aumentar los beneficios. Dado que la mayoría de los medicamentos se fabrican en China y la India, la escasez de medicamentos importantes se hace más urgente en varios países. A medida que aumenta la escasez, se pone en peligro la salud de las personas no infectadas.

Nuestras demandas

La industria farmacéutica debe ser asumida como propiedad pública y administrada de acuerdo con los intereses de todos.

Las patentes deben ser abolidas porque monopolizan la información – toda la información disponible debe ser compartida y hecha pública. Es necesario invertir más en investigación para obtener resultados más rápidos: los beneficios de las empresas farmacéuticas pueden pagar fácilmente por ello. Los comités elegidos de expertos, trabajadores, pacientes y personal médico deben tomar todas las decisiones clave, evaluar los resultados y decidir los cambios necesarios.

Es necesario restablecer las estructuras descentralizadas para la fabricación de medicamentos fin de evitar la escasez en situaciones de brotes, desastres naturales, etc.

No la acumulación de medicinas con fines de lucro sino para la gestión democrática de su distribución.

Migración

El sistema capitalista con sus guerras, explotación y destrucción de la naturaleza obliga a millones de personas en el planeta a huir de sus hogares. La extrema derecha, pero también los gobiernos burgueses “comunes”, tratan de culpar a los migrantes y refugiados de los efectos de sus políticas: la pérdida de empleos, la falta de vivienda, etc. La propaganda racista que ha envenenado a la sociedad durante décadas ya ha dado lugar a ataques racistas contra chinos u otras personas de aspecto “asiático” en Alemania, Italia, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y otros países.

Con el aumento de las infecciones en África y el Oriente Medio, que amenazan con provocar epidemias en los enormes campamentos de refugiados, donde la gente se ve apretada en condiciones horribles sin saneamiento ni ayuda médica, y con la “apertura” de la frontera de Erdogan a la Unión Europea, los socialistas y el movimiento obrero necesitan un programa para los refugiados.

La extrema derecha ya está atacando a los inmigrantes y refugiados usando el Covid-19 como excusa. Pronto, sin duda, serán seguidos por varios partidos burgueses, incluyendo los socialdemócratas y los partidos verdes aparentemente “progresistas”. Tratarán de aplicar normas de migración aún más racistas, construirán muros y reforzarán la fortaleza Europa, argumentando que esto es necesario para “proteger” contra el virus. En Chipre, cuatro de los nueve cruces a lo largo de la zona de amortiguación entre el norte y el sur han sido cerrados, en una medida que el gobierno presenta como una medida para combatir la propagación del coronavirus – a pesar de la ausencia de casos confirmados a ambos lados de la divisoria.

Si no se adoptan otras medidas eficaces, esto podría conducir a una situación en la que incluso la gente de la izquierda y de la clase obrera tiene la sensación de que, aunque no les gusten esas acciones, no tienen más remedio que aceptarlas. Pero Covid-19 es democrático y antirracista: no está limitado por el sexo, la religión o la nacionalidad. Por lo tanto, cualquier medida basada en tales características es, en el mejor de los casos, inútil. Sin embargo, los que usan el virus para crear división nos impiden trabajar juntos para evitar la propagación y resolver la crisis.

Ningún control fronterizo puede mantener a todos los refugiados fuera, y mucho menos a los virus. “No se pueden construir muros para rodear un virus”, explica Larry Gostin, Profesor de Derecho de la Salud Global en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Añadimos: “No se pueden construir muros para mantener fuera un virus. La razón por la que la gente teme a los migrantes y refugiados es la desinformación generalizada sobre el Covid-19 y las experiencias a largo plazo de muchos, de que las clases dominantes han hecho que la gente común de la clase trabajadora pague por los refugiados aún más pobres que llegaron a Europa en 2015 o huyeron de América Latina a los EE.UU. Pero ni los refugiados ni la clase obrera de los países capitalistas avanzados son responsables de la guerra, el cambio climático y la pobreza, las razones habituales por las que la gente tiene que huir de sus hogares.

Nuestras demandas

Como primer paso, el dinero que se utiliza para subvencionar a grandes compañías como las aerolíneas debería utilizarse inmediatamente para mejorar las condiciones de vida en los grandes campos de refugiados para evitar un brote de Covid-19 allí. Hay que suspender las deportaciones y defender el derecho de asilo de los refugiados.

Los responsables de obligar a la gente a huir de sus hogares: la industria armamentista, las grandes empresas, las compañías petroleras y mineras y los contratistas militares, es decir, los mercenarios que se benefician de la sobreexplotación de la humanidad y de los recursos naturales del mundo neocolonial, deben pagar. La expropiación de estas empresas y el uso de sus recursos para proporcionar ayuda inmediata significaría que menos personas se verían obligadas a huir de sus hogares.

En este momento, los efectos a largo plazo del Covid-19 no están claros. Pero el virus demuestra claramente la fragilidad de la economía mundial y la incapacidad de la élite gobernante y del sistema capitalista en su conjunto para hacer frente a tales amenazas.

Una pandemia puede ser un shock. Podría interrumpir la ola de protestas y luchas que estalló en 2019. Pero la incapacidad de la clase dirigente para resolverlo o incluso para tratarlo adecuadamente llevará a la ira. Si las organizaciones de la clase obrera muestran un camino a seguir, muestran soluciones para tratar y superar la crisis, esto puede ayudar a prevenir la desesperación, el crecimiento del racismo y la xenofobia y mostrar un camino a seguir basado en una solución socialista para acabar con este sistema capitalista y enfermo. No es el momento de entrar en pánico, ¡sino de organizar la lucha!